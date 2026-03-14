Eski AK Partili Aydın Ünal'dan İlber Ortaylı'ya: Kötü tarihçi, siyonizm yalakası...

Eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal'ın 78 yaşına hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı hakkında yaptığı paylaşım gündem yarattı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortaylı için "densiz", "kötü tarihçi", "Siyonizm yalakası" ifadelerini kullandı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle son günlerinde yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

AYDIN ÜNAL'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Ortaylı'nın ölümünün ardından eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

Ortaylı ile geçmişte yollarının kısa süreli kesiştiğini belirten Ünal,"İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi. Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi. Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız. Umarız tarih ilmi artık özgürleşir." ifadelerini kullandı.

Ünal’ın paylaşımında kullandığı “densiz”, “Siyonizm yalakası” ve “kötü tarihçi” gibi ifadeler tepkilere neden oldu.

Ünal'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"İlber Ortaylı ile kısa süreli teşriki mesailerimiz de olmuştu. İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi. Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi. Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız. Umarız tarih ilmi artık özgürleşir."

ÖNCEKİ HABERLER
Matteo Guendouzi'den sert öz eleştiri: Bebekler gibiydik sahada felaket bir maçtı
Matteo Guendouzi'den sert öz eleştiri: Bebekler gibiydik sahada felaket bir maçtı
Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle: Gerçekten bir şok
Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle: Gerçekten bir şok
Fenerbahçe'den kiralık giden Bartuğ Elmaz eski takımına golünü attı
Fenerbahçe'den kiralık giden Bartuğ Elmaz eski takımına golünü attı
Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den, ABD’ye Rus petrolü eleştirisi: Gerçekten acınası
İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den, ABD’ye Rus petrolü eleştirisi: Gerçekten acınası
Ankara'da yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı
Ankara'da yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı
Fenerbahçe Beko'nun 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Fenerbahçe Beko'nun 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi
İran ordusu ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başlattı
İran ordusu ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başlattı
Erbil’de peş peşe patlama sesleri duyuldu
Erbil’de peş peşe patlama sesleri duyuldu
Dubai'de bir binanın cephesine şarapnel parçaları isabet etti
Dubai'de bir binanın cephesine şarapnel parçaları isabet etti
ABD saldırısının ardından İran’ın Hark Adası’nda şiddetli patlamalar
ABD saldırısının ardından İran’ın Hark Adası’nda şiddetli patlamalar
Irak'taki "İslami Direniş" grubundan ABD üslerine 8 saldırı
Irak'taki "İslami Direniş" grubundan ABD üslerine 8 saldırı