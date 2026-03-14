BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  DÜNYA

Irak'taki "İslami Direniş" grubundan ABD üslerine 8 saldırı

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 8 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Abone ol

Grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 8 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat’taki ABD Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris ile bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, son dönemde yaşanan askeri ve güvenlik gelişmeleri ile bunların Irak ve bölge üzerindeki etkileri ele alındı.

Bahr el-Ulum görüşmede, savaşın devam etmesinin Irak’ın güvenliği, egemenliği ve vatandaşlarının yanı sıra sivil ve askeri tesislerin güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
