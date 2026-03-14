Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle: Gerçekten bir şok

Kötü bir oyunla Fatih Karagümrük'e mağlup olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle karşılaşmanın ardından taraftardan özür diledi. Göle, "İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok." dedi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi.

Göle, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Mağlubiyet için özür dileyerek sözlerine başlayan Zeki Göle, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok." ifadelerini kullandı.

Çok fazla eksiklerinin olduğunu belirten Zeki Göle şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir."