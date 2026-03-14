ABD saldırısının ardından İran’ın Hark Adası’nda şiddetli patlamalar

Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

Irak'taki "İslami Direniş" grubundan ABD üslerine 8 saldırı
Irak'taki "İslami Direniş" grubundan ABD üslerine 8 saldırı
Trump'tan şok sözler: İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi
Trump'tan şok sözler: İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi
67 yıl sonra gelen mağlubiyet! Fenerbahçe'nin namağlup unvanı gitti
67 yıl sonra gelen mağlubiyet! Fenerbahçe'nin namağlup unvanı gitti
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı sonrası acil toplantı!
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı sonrası acil toplantı!
Hürmüz'de petrol akışı azaldı! Rakamlar dünyayı alarma geçirdi
Hürmüz'de petrol akışı azaldı! Rakamlar dünyayı alarma geçirdi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkiye’ye dostluk mesajı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkiye’ye dostluk mesajı
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı açacağız
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı açacağız
Emine Erdoğan 'AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı' programına katıldı
Emine Erdoğan 'AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı' programına katıldı
Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
Türk mutfağının ufku genişliyor: Şeflerden kolektif manifesto çağrısı
Türk mutfağının ufku genişliyor: Şeflerden kolektif manifesto çağrısı
MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Fenerbahçe'ye büyük şok! Şampiyonluk yolunda büyük kayıp
Fenerbahçe'ye büyük şok! Şampiyonluk yolunda büyük kayıp