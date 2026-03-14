Fenerbahçe'den kiralık giden Bartuğ Elmaz eski takımına golünü attı

Fenerbahçe'den sezon başında Karagümrük'e kiralanan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü 15. dakikada Fenerbahçe'ye attı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e erken yediği golle geriye düştü. Karagümrük'ü 15. dakikada 1-0 öne geçiren Bartuğ Elmaz, Trendyol Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Sarı-Lacivertliler'e attı. Serginho'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Bartuğ'un sert vuruşu ağlara gitti ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Karagümrük'e kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımıyla ilk golünü atarken gol sevinci yaşamaması dikkat çekti.

Galatasaray altyapısından yetişen ve Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 1.4 milyon euroya transfer edilen Bartuğ Elmaz, Slovenya macerasının ardından bu sezon da Karagümrük'e kiralanmıştı.

