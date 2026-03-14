Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Ankara-Samsun kara yolu Çobanören köyü mevkisinde, E.F. yönetimindeki 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ç. idaresindeki 16 R 7736 plakalı tır çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsteki yolculardan 11'inin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.