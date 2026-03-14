BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  DÜNYA

Dubai'de bir binanın cephesine şarapnel parçaları isabet etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, Dubai'nin merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının isabet ettiğini duyurdu.

Abone ol

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.

Kent merkezindeki bir binanın cephesine, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
