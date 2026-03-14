Matteo Guendouzi'den sert öz eleştiri: Bebekler gibiydik sahada felaket bir maçtı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildiği maçın ardından Matteo Guendouzi, takım adına çok sert öz eleştiride bulundu. Maç gibi soyunma odasındaki atmosferin çok kötü olduğunu söyleyen Guendouzi, "En kötü maçımızdı. Felaketti. Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı!" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı.

Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

Fenerbahçe, bugün Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

Fenerbahçe'de gösterdiği istikrarlı bir performansıyla taraftarın beğendiği isimlerden Matteo Guendouzi, maç sonu takımın isteksizliğine isyan etti.

"Maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan başarılı orta saha oyuncusu Guendouzi, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı! Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık! Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz."
