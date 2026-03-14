İran ordusu ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başlattı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.
İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.
İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı.
Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.