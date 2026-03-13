İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkiye’ye dostluk mesajı

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılarla başlayan savaşın 14. gününde bölgedeki gerilim sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkçe paylaşım yaparak Türkiye’ye dostluk ve dayanışma mesajı gönderdi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılar ile başlayan savaşın 14. günü sona eriyor. 

Gerilim artarken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkçe paylaşım ile Türkiye'ye dostluk mesajı gönderdi. 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin paylaşımı şöyle oldu:

Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır. İran, egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz.

