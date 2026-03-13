Emine Erdoğan 'AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı' programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı" programına katıldı.

Organizasyon için İstanbul İl Başkanlığına teşekkür eden Erdoğan, "Eski dostlarla, yol arkadaşlarıyla bir arada olmanın tadı gerçekten bambaşka." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, kadın kollarıyla yıllardır omuz omuza gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "İyi günde kötü günde, sevinçte kederde birbirimize omuz veriyoruz. Bir çoğunuzla uzun yıllara dayanan dostluğum var. AK Parti hareketinin kurucu kadrolarında birlikte çok alın teri döktük. O zamanın zorlukları, mücadeleleri, fedakarlıkları bugünün derslerle dolu hatıralarına dönüştü." diye konuştu.

Yıllar içinde, eski ve yeni kadrolarla birlikte tıpkı her yeni nesille kökleri daha da derinlere inen bir aile ağacı gibi dallanıp budaklandıklarını dile getiren Erdoğan, "İşte bu yüzden bugün kurumsal bir iftarda değil bir aile sofrasındayız. Ne mutlu ki kardeşlerimizle birlikteyiz. Peygamberimiz, bir hadisinde şöyle buyuruyor, 'Eski dostluğu devam ettirmek, imandandır.' Çünkü vefa duygusu, imandandır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Varlığına her zaman şükrettiğim bu kıdemli dostlukların hatırına birbirimize her zamankinden daha çok sarılalım ve şeytanın aramıza hiçbir sebeple nifak sokmasına asla müsaade etmeyelim inşallah. Şunu bilmenizi isterim ki sizler her zaman benim dualarımdasınız. Allah birliğimizi dirliğimizi daim etsin, bize birbirimizin eksikliğini göstermesin." dedi.

Orucun Kur'an sesiyle dirilen zamana, dualarla açılan ellere, merhametle dolan kalplere acıktığını belirten Erdoğan, "Dünya gündeminde olanlar gösteriyor ki oruç rafine Müslüman aklına, şuurlu bir ümmete, tarihe yön verecek imanlı yüreklere acıkıyor. Safları sıklaştırmaya, dava ruhuna, birlik ve beraberliğin gücüne acıkıyor. Allah bunları idrak etmeyi, ramazanı hakkıyla anlamayı ve yaşamayı, bu dine layık Müslümanlar olmayı, hepimize nasip etsin. Çünkü Allah, ayetinde bizlere, 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.' diye buyuruyor." değerlendirmesini yaptı.