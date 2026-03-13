Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı. 

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Bayoi 65. dakikada Kozlowski ile 83. dakikada Camara kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Safuri attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 33'e yükseltirken Antalyaspor, 24 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Antalyaspor da deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk mutfağının ufku genişliyor: Şeflerden kolektif manifesto çağrısı
Türk mutfağının ufku genişliyor: Şeflerden kolektif manifesto çağrısı
MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Fenerbahçe'ye büyük şok! Şampiyonluk yolunda büyük kayıp
Fenerbahçe'ye büyük şok! Şampiyonluk yolunda büyük kayıp
Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
Modi'den İran'a çağrı! Pezeşkiyan düşünmeden reddetti! Akıllara o kare geldi
Modi'den İran'a çağrı! Pezeşkiyan düşünmeden reddetti! Akıllara o kare geldi
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 12 kişi daha tutuklandı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 12 kişi daha tutuklandı
BM: İran'daki saldırılar sivil hayatı ciddi anlamda sekteye uğrattı
BM: İran'daki saldırılar sivil hayatı ciddi anlamda sekteye uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i unutmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i unutmuyoruz
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
İran Büyükelçiliği'nden füze açıklaması: Türkiye'ye mühimmat fırlatılmadı
İran Büyükelçiliği'nden füze açıklaması: Türkiye'ye mühimmat fırlatılmadı
CHP'li Beykoz Belediyesi'nde kriz devam ediyor: İstifa geldi
CHP'li Beykoz Belediyesi'nde kriz devam ediyor: İstifa geldi