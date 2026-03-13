Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Bayoi 65. dakikada Kozlowski ile 83. dakikada Camara kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Safuri attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 33'e yükseltirken Antalyaspor, 24 puanda kaldı.
Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Antalyaspor da deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.