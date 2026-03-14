Trump'tan şok sözler: İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi

ABD Başkanı Donald Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul ile yaptığı röportajda İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın lider kadrosunu iki kez “yok ettiklerini” ve ilk hamleyi yaparak binlerce füzeyi imha ettiklerini iddia etti. Ayrıca nükleer müzakereler ve İsrail’in güvenliği konusuna değinerek, İran’ın nükleer silah sahibi olması durumunda İsrail’i tehdit edeceğini vurguladı.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İRAN'IN LİDER KADROSUNU YOK ETTİK'

İran'ın lider kadrosunu iki kez "yok ettiklerini" iddia eden Trump, "İkinci sefer toplanmışlardı, aralarından kimin lider olacağına karar veriyorlardı. Tam o sırada yok edildiler. Şimdi üçüncü kez bir fırsat kolluyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılara nasıl karar verdiklerini anlatan ABD Başkanı, proaktif hareket ettiklerini vurguladı.

"Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü bize saldıracaklardı. Biz onlara saldırmasaydık, onlar bize saldıracaktı. İlk hamleyi biz yaptık." yorumunu yapan Trump, bu yolla İran'a ait binlerce füzeyi imha ettiklerini kaydetti.

'İSRAİL'İ YERYÜZÜNDEN SİLİP SÜPÜRÜRLERDİ'

İran'la nükleer müzakereler konusunu da değerlendiren ABD Başkanı Trump, "Gerçekten çok iyi bir anlaşma olması gerekiyordu. En önemli şart, nükleer silahlara sahip olmamalarıydı. Aksi takdirde İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi." diye konuştu.

Trump ayrıca, geçen yıl haziranda yaptıkları B-2 saldırılarını yapmamış olsalardı o durumda İran'ın nükleer silaha sahip olacağı iddiasını yineledi.