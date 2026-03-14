BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Fatih'te yangın dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı var

İstanbul Fatih'te sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Binanın ikinci katında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, bölgeyi ayağa kaldırdı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlerle savaşırken, sağlık ekiplerinden acı haber geldi. Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişiden birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Abone ol

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki katlı bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yangın, Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak’ta bulunan iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan ilk incelemelerde binada mahsur kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesinin binadan çıkarılması için çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

