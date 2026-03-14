BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  DÜNYA

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 'Netanyahu öldü' iddiaları doğru mu?

İran, İsrail ve ABD hattında savaş tamtamları çalarken, dijital dünya "altı parmak" bilmecesiyle çalkalanıyor. Netanyahu’nun son basın açıklamasında elinin altı parmaklı görünmesi, görüntünün yapay zeka ürünü olduğu ve Başbakan’ın aslında ölmüş olabileceği iddialarını patlattı. Sosyal medyada bir kesim bu "anatomik hatayı" suikastın gizlenme çabası olarak yorumlarken, diğerleri durumu düşük çözünürlüklü bir optik illüzyon olarak görüyor.

Abone ol

İran-İsrail-ABD hattında savaş tamtamları çalarken, Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan "altı parmak" iddiası dijital dünyayı karıştırdı. Son basın açıklamasındaki bir görüntüde Netanyahu’nun elinin anatomik olarak hatalı (altı parmaklı) görünmesi, "öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun gerçek Netanyahu değil, yapay zeka ürünü bir dijital kopya olduğunu savunuyor. Piksellerdeki bu tuhaflık, savaşın gölgesinde büyük bir gizeme dönüştü.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 'Netanyahu öldü' iddiaları doğru mu? - Resim: 0

GÖRÜNTÜDEKİ DETAY TARTIŞMA BAŞLATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Netanyahu'nun konuşma sırasında elini kaldırdığı bir karede altı parmaklı göründüğü öne sürüldü. Yapay zeka tarafından üretilen görüntülerde sıkça görülen "el ve parmak anatomisini doğru oluşturamama" hatasının bu videoda da yer aldığı, görüntünün gerçekliği konusunda şüphelerin dile getirilmesine neden oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Söz konusu iddialar, Netanyahu'nun son günlerde kamuoyu karşısına sınırlı şekilde çıkması ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı yönündeki haberlerle birlikte tartışılmaya başlandı. Ayrıca ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İsrail'e planlanan ziyaretlerinin iptal edilmesi de çeşitli yorumlara neden oldu.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 'Netanyahu öldü' iddiaları doğru mu? - Resim: 1

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

Bunun yanı sıra bazı sosyal medya hesapları, İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Netanyahu'nun saldırılarda hayatını kaybettiği ancak bu durumun gizlendiği yönünde doğrulanmamış iddialar ortaya attı.

Öte yandan ortaya atılan iddialara ilişkin İsrail hükümeti veya resmi kaynaklardan herhangi bir doğrulama yapılmadı.

