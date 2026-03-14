BIST 13.093
DOLAR 44,22
EURO 50,54
ALTIN 7.136,03
HABER /  SPOR

Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaştılar! Galatasaray’dan çok konuşulacak mesaj

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan puan alamadan ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yara aldı.

MAÇ FAZLASIYLA 4 PUAN GERİDE

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü RAMS Başakşehir'i yenmesi durumunda puan farkını 7'ye çıkaracak.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara çağrı yapılarak "HEDEF2026 YOLUNDA YARIN AKŞAM 50.000 ASLAN OMUZ OMUZA RAMS PARK'TA!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
