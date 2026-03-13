BIST 13.100
DOLAR 44,19
EURO 50,81
ALTIN 7.227,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı

İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı

Eğitimdeki ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesi dolayısıyla memleketlerine, tatil bölgelerine ve yurt dışına gitmek isteyenler, İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Abone ol

Tatil için İstanbul'dan ayrılmak üzere öğleden sonra kentteki havalimanlarına gelmeye başlayan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Havalimanı'nda giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

İGA ekiplerince, havalimanına girişte kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların havalimanına girişi hızlandırıldı.

İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı - Resim: 0

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuvarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuvarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutan polisler, yoğunluğu azaltmak için bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da tatil yoğunluğu başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuvarların önünde kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Tatilini Roma'da geçirmek üzere havalimanına gelen Hilal Karayağız, yoğunluk olmasın diye çocuklarını okuldan biraz erken aldıklarını ve yola koyulduklarını belirterek, "Roma'ya gideceğiz. Tatil planlarını eşim yaptı, bana da sürpriz olacak." ifadesini kullandı.

Minik yolculardan Güneş Taştekin, tatil için Antalya'ya gideceğini söyledi. İyi bir ders dönemi geçirdiklerini belirten Taştekin, "Tatilde arkadaşlarımı, kuzenlerimi, dayımı göreceğim." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar
Hafta sonu yurdun doğusuna dikkat! O kentlerde sağanak bekleniyor...
Hafta sonu yurdun doğusuna dikkat! O kentlerde sağanak bekleniyor...
Yargıtay kira anlaşmazlıklarına son noktayı koydu
Yargıtay kira anlaşmazlıklarına son noktayı koydu
Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi
Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon
Azerbaycan'dan İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeye ilişkin açıklama
Azerbaycan'dan İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeye ilişkin açıklama
Kocaeli'de lisede skandal! Kadın öğretmen kız öğrenciyi istismar etti iddiası
Kocaeli'de lisede skandal! Kadın öğretmen kız öğrenciyi istismar etti iddiası