BIST 13.100
DOLAR 44,19
EURO 50,81
ALTIN 7.227,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta pompalı tüfeklerle bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Abone ol

Numune Hastanesi Acil Servis giriş yolunda 10 Mart'ta yaşanan olayda, M.D. ile Y.D'nin içerisinde bulunduğu otomobile, park halindeki bir araçtan inen 3 kişi tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

M.D. ile Y.D'nin yara almadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Aynı gün akşam saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde Y.D'nin aracına yine ateş edildi.

Her iki olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Y.S.B, Y.D, G.D, S.D, M.A.D, M.Y. ve M.T. gözaltına alındı.

Zanlıların olayda kullandıkları değerlendirilen 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar
Hafta sonu yurdun doğusuna dikkat! O kentlerde sağanak bekleniyor...
Hafta sonu yurdun doğusuna dikkat! O kentlerde sağanak bekleniyor...
Yargıtay kira anlaşmazlıklarına son noktayı koydu
Yargıtay kira anlaşmazlıklarına son noktayı koydu
Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi
Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon