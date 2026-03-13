BIST 13.100
DOLAR 44,19
EURO 50,81
ALTIN 7.227,88
HABER /  DÜNYA

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu aracıyla ezdi.

Abone ol

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinin güneyindeki Ummu'l Hayr köyünde İsrailli bir yerleşimcinin 6 yaşındaki bir çocuğu aracıyla ezdiği, başından yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, yasa dışı Karmiel yerleşim biriminden gelen İsraillinin, 4x4 arazi aracıyla 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Suvvar el-Hezalin'i oyun oynadığı sırada aracıyla ezdikten sonra olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ateş açtı

Haberde ayrıca silahlı bir grup İsraillinin, El Halil kentine bağlı Sair beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı belirtildi.

İsraillilerin, Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açtığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın ardından İsrail askerlerinin, silahlı saldırganları korumak için bölgeye baskın düzenlediği, duruma tepki gösteren Filistinlilere ise göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon
Azerbaycan'dan İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeye ilişkin açıklama
Azerbaycan'dan İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeye ilişkin açıklama
Kocaeli'de lisede skandal! Kadın öğretmen kız öğrenciyi istismar etti iddiası
Kocaeli'de lisede skandal! Kadın öğretmen kız öğrenciyi istismar etti iddiası
İlber Ortaylı yaşama veda etti! Ölüm nedeni ne kızı ve eşi kimdir?
İlber Ortaylı yaşama veda etti! Ölüm nedeni ne kızı ve eşi kimdir?
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan tehdit: "Sadece başlangıç"
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan tehdit: "Sadece başlangıç"
Macaristan'dan ABD'nin Rus petrolü kararı sonrası AB'ye çağrı
Macaristan'dan ABD'nin Rus petrolü kararı sonrası AB'ye çağrı
İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu
İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu