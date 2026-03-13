Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon

Tatilsepeti'nin, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası uçuş kısıtlamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde mahsur kalan yolcuları, şirketin düzenlediği özel uçuşla Türkiye'ye ulaştı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle Dubai'de mahsur kalan Tatilsepeti yolcusu 30 kişi için şirket tarafından tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatilsepeti Yurt Dışı Otel ve Tur Direktörü İbrahim Cenk Okumuş, uçuş kısıtlamalarının başlamasıyla yolcularının bölgeden ayrılamadığını ifade ederek, ilk günden itibaren onlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Okumuş, yolcuların otellere yerleştirildiğini ve konaklama masraflarının şirket tarafından karşılandığını kaydetti.

Tahliye operasyonunun, kurtarma uçuşlarının başlayacağı bilgisinin alınmasının ardından planlandığını ifade eden Okumuş, güvenli uçuş yapabilen hava yollarıyla iletişime geçilerek yolcuların Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Air Arabia ile planlanan uçuşun özel jet eskortları eşliğinde gerçekleştirildiğini aktaran Okumuş, normalde yaklaşık 4 saat süren uçuş rotasının güvenli güzergah nedeniyle yaklaşık 5,5 saat sürdüğünü belirtti.

Okumuş, yolcuların Dubai'den özel transferlerle Abu Dabi'ye getirildiğini, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden tek seferde Türkiye'ye ulaştırıldığını kaydetti.