Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin denizde mahsur kalan Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin vermesini "yanlış bir karar" olarak nitelendirdi. G7 ülkelerinin çoğunluğunun bu karara karşı olduğunu vurgulayan Merz, yaptırımları gevşetmenin Ukrayna mücadelesine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD yönetiminin denizde mahsur kalan Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin verme kararını sert bir dille eleştirdi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Norveç’teki Andoya Uzay Merkezi’nde bir araya gelen Merz, gündeme dair yaptığı açıklamalarda müttefiki ABD’nin attığı bu adımın stratejik bir hata olduğunu vurguladı.

"G7’NİN ALTI ÜYESİ KARARA KARŞI"

Şansölye Merz, Rusya’dan enerji tedariki konusunun daha önce G7 devlet ve hükümet başkanları zirvesinde de ele alındığını hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerde konunun masaya yatırıldığını belirten Merz, G7’nin altı üyesinin bu yöndeki bir esnemenin "doğru bir sinyal olmadığı" konusunda fikir birliği içinde olduğunu ifade etti.

ABD hükümetinin kararını sabah saatlerinde öğrendiklerini dile getiren Merz, "Tekrar ediyorum, bunu yanlış buluyoruz. Şu anda küresel piyasalarda bir fiyat sorunu olabilir ancak miktar sorunu yok. Nedeni ne olursa olsun yaptırımları gevşetmek hatalı bir yaklaşımdır." dedi.

UKRAYNA VE İRAN VURGUSU

Almanya’nın Ukrayna’ya olan desteğinin sarsılmayacağının altını çizen Merz, bölgesel krizlerin odak noktalarını değiştirmeyeceğini belirtti. Merz, "İran savaşı bizi Ukrayna kararımızdan vazgeçirmeyecek veya dikkatimizi dağıtmayacaktır." diyerek Berlin’in dış politika önceliklerini koruyacağı mesajını verdi.

ABD’nin bu kararı hangi gerekçeyle aldığını anlamak istediğini belirten Şansölye, savaşın ne zaman ve hangi stratejiyle sona ereceğine dair soruların hala cevapsız kaldığına dikkat çekti.

DENİZ KUVVETLERİ VE MÜDAHALE OLASILIĞI

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin askeri güçlerle korunması ihtimaline de değinen Merz, şu an için deniz yollarının askeri olarak korunmasını gerektirecek bir durum görmediklerini söyledi. Almanya'nın çatışmaların bir parçası olmak istemediğini net bir dille ifade eden Şansölye, tüm çabalarının savaşı sona erdirmek olduğunu; bu doğrultuda hem ABD hem de İsrail hükümetleri ile temas halinde olduklarını kaydetti.

ABD’NİN KARARI VE LİSANS DETAYLARI

Tartışmalara neden olan karar, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından duyurulmuştu. Bessent, küresel petrol arzına erişimi artırmak amacıyla denizde mahsur kalan Rus petrolünün tahliyesine geçici izin verildiğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı genel lisansın ayrıntıları ise şöyle:

YÜKLEME ŞARTI: Rus menşeli petrol veya petrol ürünlerinin 12 Mart tarihine kadar gemiye yüklenmiş olması gerekiyor.

SÜRE SINIRI: Bu ürünlerin satışı, teslimi veya gemiden boşaltılması işlemlerine 11 Nisan tarihine kadar geçici olarak izin veriliyor.