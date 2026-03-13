İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Fatih Altaylı, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan yakın dostu İlber Ortaylı'nın ölümü nedeniyle duygusal anlar yaşadı. Sözcü TV yayınında gözyaşlarıyla konuşan Altaylı, Ortaylı'nın hastalık sürecini ve son günlerde yaşananları anlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı yakın dostu İlber Ortaylı'nın ölümü nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Sözcü TV'ye bağlanan Altaylı ağlayarak konuştu. Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun uzun süredir iyi olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik."

Altaylı, yaklaşık bir aydır hastanede olduklarını belirterek son ziyaretlerini de anlattı: "Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk, dedikodu yaptık beraber. Ertesi gün benim ameliyatım vardı birkaç gün gidemedim. Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar."

Altaylı, dostunun durumunun kısa sürede kritik hale geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti."

Yoğun bakım sürecinde doktorların büyük çaba gösterdiğini ancak sağlık durumunun stabil hale gelmediğini ifade etti.

"Bir an umutlandık ama dönmedi"

Son günlerde kısa süreli bir umut ışığı doğduğunu söyleyen Altaylı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Evvelsi gün umut verici bir şey oldu, gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi .Konuşmakta çok zorluk çekiyorum"

Altaylı’nın bu sözleri sırasında gözyaşlarını tutamadığı ve yayında duygusal anlar yaşadığı görüldü.