BIST 13.096
DOLAR 44,19
EURO 50,80
ALTIN 7.251,56
HABER /  GÜNCEL

İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Fatih Altaylı, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan yakın dostu İlber Ortaylı'nın ölümü nedeniyle duygusal anlar yaşadı. Sözcü TV yayınında gözyaşlarıyla konuşan Altaylı, Ortaylı'nın hastalık sürecini ve son günlerde yaşananları anlattı.

Abone ol

Gazeteci Fatih Altaylı yakın dostu İlber Ortaylı'nın ölümü nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Sözcü TV'ye bağlanan Altaylı ağlayarak konuştu. Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun uzun süredir iyi olmadığını belirterek şunları söyledi:  "Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik."

Altaylı, yaklaşık bir aydır hastanede olduklarını belirterek son ziyaretlerini de anlattı: "Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk, dedikodu yaptık beraber.  Ertesi gün benim ameliyatım vardı birkaç gün gidemedim. Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar."

İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Resim: 0

Altaylı, dostunun durumunun kısa sürede kritik hale geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti."

Yoğun bakım sürecinde doktorların büyük çaba gösterdiğini ancak sağlık durumunun stabil hale gelmediğini ifade etti.

"Bir an umutlandık ama dönmedi"

Son günlerde kısa süreli bir umut ışığı doğduğunu söyleyen Altaylı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Evvelsi gün umut verici bir şey oldu, gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi .Konuşmakta çok zorluk çekiyorum"

Altaylı’nın bu sözleri sırasında gözyaşlarını tutamadığı ve yayında duygusal anlar yaşadığı görüldü.

İlgili Haberler
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı İlber Ortaylı yaşama veda etti! Ölüm nedeni ne kızı ve eşi kimdir?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Yatırımcı riski göze alsın" diyen İslam Memiş'ten altın ve gümüş için olay açıklama
Foto Galeri "Yatırımcı riski göze alsın" diyen İslam Memiş'ten altın ve gümüş için olay açıklama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon
Tatilsepeti'nden Dubai'den mahsur kalan yolcular için operasyon
Azerbaycan'dan İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeye ilişkin açıklama
Azerbaycan'dan İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeye ilişkin açıklama
Kocaeli'de lisede skandal! Kadın öğretmen kız öğrenciyi istismar etti iddiası
Kocaeli'de lisede skandal! Kadın öğretmen kız öğrenciyi istismar etti iddiası
İlber Ortaylı yaşama veda etti! Ölüm nedeni ne kızı ve eşi kimdir?
İlber Ortaylı yaşama veda etti! Ölüm nedeni ne kızı ve eşi kimdir?
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan tehdit: "Sadece başlangıç"
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan tehdit: "Sadece başlangıç"
Macaristan'dan ABD'nin Rus petrolü kararı sonrası AB'ye çağrı
Macaristan'dan ABD'nin Rus petrolü kararı sonrası AB'ye çağrı
İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu
İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu
5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası 73 artçı sarsıntı! AFAD'dan deprem raporu
5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası 73 artçı sarsıntı! AFAD'dan deprem raporu