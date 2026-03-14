Bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödemeleri başladı

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi resmen devreye girdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hem aylık maaşları hem de bayram ikramiyeleri, belirlenen kademeli takvim dahilinde bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanıyor.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ödeme süreciyle, emeklilerin bayram öncesi nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu yıl 20-22 Mart tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde, ilk ödeme grubu olan SSK emeklileri için banka hesaplarında hareketlilik başladı.

STATÜLERE GÖRE KADEMELİ ÖDEME TAKVİMİ

Yığılmaları önlemek amacıyla uygulanan kademeli takvimde, emeklilerin normal maaş günleri belirleyici rol oynuyor:

1. SSK (4A) Kapsamındakiler:

Maaş günü 17-20 olanlar: Aylık ve ikramiyelerini bugün (14 Mart) itibarıyla alabiliyor.

Maaş günü 21-23 olanlar: Ödemeler yarın (15 Mart) yapılacak.

Maaş günü 24-26 olanlar: Hesaplara aktarım 16 Mart tarihinde tamamlanacak.

2. Bağ-Kur (4B) Kapsamındakiler:

Maaş günü 25-26 olanlar: Ödemeler 17 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Maaş günü 27-28 olanlar: Ödemeler 18 Mart'ta hesaplara geçecek.

3. Emekli Sandığı (4C) Kapsamındakiler:

Emekli Sandığı bünyesindeki vatandaşların aylık ve bayram ikramiyesi ödemeleri tek seferde 19 Mart Perşembe günü yapılacak.

İKRAMİYE MİKTARI VE "BÜTÇE DİSİPLİNİ" VURGUSU

Emekli bayram ikramiyesinin miktarı ve olası artış beklentilerine ilişkin daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den kritik açıklamalar gelmişti. Güler, ikramiye artışları için ek kaynak yaratılması gerektiğini belirtirken, küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çekmişti.

"Bölgemizde savaş durumu ve tedarik zincirinden kaynaklanan sıkıntılar var. Bu süreçte bütçe disiplinine azami dikkat etmemiz gerekiyor."

Güler'in bu sözleri, ikramiye rakamlarının belirlenmesinde ekonomik istikrar ve bütçe dengelerinin öncelikli olduğunu bir kez daha teyit etti.