BIST 13.100
DOLAR 44,19
EURO 50,81
ALTIN 7.227,88
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özel'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

CHP lideri Özel'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye dileklerini iletti.

Abone ol

CHP lideri Özel,  sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar
Hafta sonu yurdun doğusuna dikkat! O kentlerde sağanak bekleniyor...
Hafta sonu yurdun doğusuna dikkat! O kentlerde sağanak bekleniyor...
Yargıtay kira anlaşmazlıklarına son noktayı koydu
Yargıtay kira anlaşmazlıklarına son noktayı koydu
Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi
Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oynayan Filistinli kız çocuğunu aracıyla ezdi
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrenciler için paylaştı: İkinci ara tatil başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Numan Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden İlber Ortaylı için taziye mesajı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı
Galatasaray'da 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı