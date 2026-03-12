BIST 13.286
Dünya devleri sıraya girdi! Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız futbolcu için talep edeceği bonservis bedelini belirlediği öğrenildi.

Dünya devleri sıraya girdi! Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor.

Dünya devleri sıraya girdi! Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi - Resim: 2

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpoool’u 1-0 yendi.

Dünya devleri sıraya girdi! Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi - Resim: 3

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleşti.

Dünya devleri sıraya girdi! Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi - Resim: 4

Sarı-kırmızılıların bu sezon elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Victor Osimhen performansıyla adından söz ettiriyor.

