Dünya devleri sıraya girdi! Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız futbolcu için talep edeceği bonservis bedelini belirlediği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpoool’u 1-0 yendi.
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleşti.
Sarı-kırmızılıların bu sezon elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Victor Osimhen performansıyla adından söz ettiriyor.
