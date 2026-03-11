Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool’a attı

Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Liverpool maçıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların tek golünü Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 7. dakikasında Gabriel Sara’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Victor Osimhen’in kafayla indirdiği topu kale önünde Lemina kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

Maça 11’de başlayan Mario Lemina, 77. dakikada yerini Roland Sallai’ye bıraktı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Galatasaray forması giyen ve maçın oyuncusu seçilen Mario Lemina, Liverpool karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Lemina, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.