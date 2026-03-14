Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 1-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 57'ye çıkaran Trabzonspor, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Başakşehir ise 42 puanda kaldı.
Gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Trabzonspor da deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak.