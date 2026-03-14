Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 1-0 kazandı. 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti. 

Bu sonucun ardından puanını 57'ye çıkaran Trabzonspor, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Başakşehir ise 42 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Trabzonspor da deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak.

Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
Rusya sularında Yunan gemisi vuruldu
Rusya sularında Yunan gemisi vuruldu
Bakan Fidan'dan savaş mesajı! Skandal karara tepki: Tehlikeli bir adım
Bakan Fidan'dan savaş mesajı! Skandal karara tepki: Tehlikeli bir adım
ABD 42 yıl sonra bomba yağdırdı! Petrolün kalbinde son durum
ABD 42 yıl sonra bomba yağdırdı! Petrolün kalbinde son durum
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı
Edelstaal Simtronic 45. yılını kutladı
Edelstaal Simtronic 45. yılını kutladı
Donald Trump: Hürmüz'ü bir şekilde açacağız
Donald Trump: Hürmüz'ü bir şekilde açacağız
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi babası meğer...
Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi babası meğer...
Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı getirildiği Samsun'da tutuklandı
Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı getirildiği Samsun'da tutuklandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı