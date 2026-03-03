BIST 12.933
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler

Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya övgüler

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçının ardından "Onuachu'yu ilk gördüğümde, geldiğinde ona gol kralı diye hitap etmiştim. Özel yetenekleri var bence" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-2'lik skorla mağlup ederek grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ZOR MAÇ OLACAK DEMİŞTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Zor maç olacak demiştik. Çok basit iki top kaybıyla iki gol yedik. Arka arkaya goller, kırmızı kart derken bizim için olumlu, daha oyunu kontrolünde tutan bir Trabzonspor olması lazımdı. İlk yarıda bazı oyuncuların, bazı dakikaları sezon boyunca görememesinden kaynaklı sorunlar oldu. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı bana göre. Mağlup da olabilirdik. Genel hatlarıyla çalıştığımız şekilde oldu. Basit hatalar, basit hatalar, basit hatalar. Devamlı oluyor!" dedi.

"ONUACHU'YA 'GOL KRALI' DİYORUM"

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu hakkında da konuşan Tekke, "Onuachu'yu ilk gördüğümde, geldiğinde ona gol kralı diye hitap etmiştim. Özel yetenekleri var bence. Ondan istediğim şey, biraz daha iyisi. Yani mesela basit top kaybı oluyor. Yapmazsa gol fırsatları daha çok gelecek. Onuachu'dan çok mutluyuz. Onuachu tek başına gol atmıyor, tüm takımdan mutluyuz. Maç performansı iyi Onuachu'nun, çok gol attı. Antrenman performansı çok iyi. 3 oyuncu 40 gol attı hemen hemen. Onuachu'nun en çok beğendiğim şeyi, antrenman performansı. Her antrenmanda yüzde yüz. Takıma teşekkür etmemiz lazım, sonuç 1 kişiye bağlı olamaz asla. Burada ciddi bir emek var. Cidden çok çalışıyor bütün oyuncular. Ne söylüyorsak her an yapmaya çalışıyorlar. Bazen eksik bazen fazla. Hiç abartmadan, mütevazı şekilde mücadeleye devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

