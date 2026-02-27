BIST 13.718
HABER /  SPOR

Trabzonspor’dan Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti. Papara Park’ta oynanan karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti Onuachu ile Nwaiwu’nun golleri getirirken, konuk ekibin tek sayısını Verde kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Onuachu ile 47 ve 50. dakikalarda Nwaiwu kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü 28. dakikada Verde attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51'e yükseltirken Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Trabzonspor 3 - 1 Fatih Karagümrük

90'Son düdük geldi ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

84'Bartuğ ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta Onana son anda kornere çeldi.

82'Zubkov sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Onuachu'nun dokunamadığı top auta gitti.

60'Fatih Karagümrük, rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

57'Muci ceza yayının solundan şansını denedi. Muci'nin şutunda top savunmadan döndü.

50'GOL! Trabzonspor, Nwaiwu'nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Onuachu topu kafayla içeri çevirdi. Arka direkte Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.

47'GOL! Trabzonspor, Nwaiwu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Muci sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında kafalardan seken topa Nwaiwu kafayla vuruşunu yaparak ağları havalandırdı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

38'Oluai'nin ceza sahasın ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

32'Muci sağ kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

28'GOL! Fatih Karagümrük, Daniele Verde'nin golüyle skoru 1-1 yaptı. Sol çaprazdan araya atılan pasta ceza sahasında Savic topa hareketlenmeyince Verde sağ çaprazdan koşusunu sürdürerek topu aldı. Hiç beklemeden vuruşunu yapan Verde, ağları havalandırdı.

20'GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ozan Tufan sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.

11'Batagov sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kimsenin dokunamadığı top yandan auta gitti.

6'Muci sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Batagov, Savic, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Oulai, Augusto, Muçi, Onuachu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Babicka 

