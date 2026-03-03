BIST 12.933
DOLAR 43,96
EURO 51,12
ALTIN 7.225,83
HABER /  EKONOMİ

Motorine büyük zam iddiası vardı! Açıklama geldi...

Motorine büyük zam iddiası vardı! Açıklama geldi...

Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorine yapılması planlanan 6,69 TL’lik zam iptal edildi. Sektör kaynakları, söz konusu düzenlemenin yalnızca gaz yağı ürünlerini kapsayacağını, motorin fiyatlarının ise değişmeyeceğini açıkladı.

Abone ol

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu. Ancak sektör kaynakları, bu gece uygulanması beklenen artışın motorin grubuna yansıtılmayacağını duyurdu.

SADECE GAZ YAĞI ÜRÜNLERİNE DÜZENLEME YAPILACAK

Kaynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı.

GÜN BOYU UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.28 TL
Motorin: 61.49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Beyrut'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
ABD, Beyrut'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
Bayraktar duyurdu: Türkiye'den dev 'Nükleer' anlaşması! İmzalar atıldı
Bayraktar duyurdu: Türkiye'den dev 'Nükleer' anlaşması! İmzalar atıldı
Yeni gol kralı arayan dünya devi gözünü Osimhen'e çevirdi
Yeni gol kralı arayan dünya devi gözünü Osimhen'e çevirdi
Bahçeli'den flaş açıklama! 3. Dünya Savaşı uyarısı: İran'ın her zaman yanındayız
Bahçeli'den flaş açıklama! 3. Dünya Savaşı uyarısı: İran'ın her zaman yanındayız
Donald Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Donald Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tarafı bellidir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tarafı bellidir!
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Devrim Muhafızları duyurdu: Hava savunma sistemi imha edildi
Devrim Muhafızları duyurdu: Hava savunma sistemi imha edildi
İran’dan gıda ve tarım ihracatına savaş freni
İran’dan gıda ve tarım ihracatına savaş freni