Motorine büyük zam iddiası vardı! Açıklama geldi...

Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorine yapılması planlanan 6,69 TL’lik zam iptal edildi. Sektör kaynakları, söz konusu düzenlemenin yalnızca gaz yağı ürünlerini kapsayacağını, motorin fiyatlarının ise değişmeyeceğini açıkladı.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu. Ancak sektör kaynakları, bu gece uygulanması beklenen artışın motorin grubuna yansıtılmayacağını duyurdu.

SADECE GAZ YAĞI ÜRÜNLERİNE DÜZENLEME YAPILACAK

Kaynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı.

GÜN BOYU UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL

Motorin: 60.39 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.28 TL

Motorin: 61.49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL