Motorine savaş zammı! Son dakika değişiklik olmazsa böylesi hiç görülmedi

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Gazeteci Olcak Aydilek, akaryakıt zammının beklenenden daha yüksek olacağını duyurdu. Motorine, 6 lira 69 kuruş zam bekleniyor. Bu zam olduğu gibi pompaya yansıyacak mı? Olcay Aydilek, Ankara'dan gelen son bilgi ve kulisi şöyle duyurdu:

-Akaryakıt sektöründen güvenilir kaynaklar, bir önemli duyum, iki de bilgi paylaştı.

Duyum: Ekonomi yönetimi, 6,69 TL’lik zammın bir bölümünü ÖTV'den karşılamayı tartışıyor.

Bilgi: Mevcut veriler perşembe günü akaryakıta yeni zam gösteriyor; zam öncesi günlük satışlar da patladı.



