Motorine savaş zammı! Son dakika değişiklik olmazsa böylesi hiç görülmedi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar piyasaları alt üst etti. Petrol fiyatlarında da büyük artış yaşandı. Bu artış akaryakıta zam olarak yansıyacak. Benzine gelecek zam perşembeye ertelendi ancak asıl motorin fiyatları yakacak. Zam olduğu gibi yansıtılırsa motorinin litresi, 70 TL'ye yaklaşacak. Depoları fulleyin. İşte İstanbul, Ankara'da akaryakıt fiyatlarında son durum...
İRAN savaşı akaryakıt fiyatlarını uçurdu. Dün 80,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün güne 79,41 dolardan başladı oldu. Petrolün varil fiyatında rekor kırılırken, bu rekor akaryakıta okkalı zam getirdi. Eğer Ankara son dakika devreye girip ÖTV'den karşılamazsa eşi benzeri olmayan bir zam pompaya yansıyacak. Perşembe günü de benzine zam geliyor.
MOTORİNE BÜYÜK ZAM
Gazeteci Olcak Aydilek, akaryakıt zammının beklenenden daha yüksek olacağını duyurdu. Motorine, 6 lira 69 kuruş zam bekleniyor. Bu zam olduğu gibi pompaya yansıyacak mı? Olcay Aydilek, Ankara'dan gelen son bilgi ve kulisi şöyle duyurdu:
-Akaryakıt sektöründen güvenilir kaynaklar, bir önemli duyum, iki de bilgi paylaştı.
Duyum: Ekonomi yönetimi, 6,69 TL’lik zammın bir bölümünü ÖTV'den karşılamayı tartışıyor.
Bilgi: Mevcut veriler perşembe günü akaryakıta yeni zam gösteriyor; zam öncesi günlük satışlar da patladı.
BENZİN ZAMMI PERŞEMBEYE
Motorin ile beraber benzinin litresine de zam geliyor. Bu zam çarşambayı perşembeye bağlayan gece gelecek deniyor. Olcay Aydilek zamma ilişkin şu bilgiyi verdi:
-Uluslararası piyasalarda motorin fiyatı aldı başını gidiyor. Sektör kaynakları, anlık verilere işaret ederek,
-"Şu dakika itibarıyla çarşambayı perşembeye bağlayan gece motorine 4,5-5 TL, benzine 2,5-3 TL zam görünüyor. Bu tutarlar değişebilir. Net tutarlar sabah belli olur" dedi.
BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 MART 2026 SALI)
AVRUPA YAKASI
Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.49 TL
ANKARA
Motorin: 61.49 TL