ABD, Beyrut'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, "devam eden bölgesel gerilimler" nedeniyle büyükelçiliğin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada "devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği'nin ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı" ifade edildi.

Açıklamada, tüm normal ve acil konsolosluk randevularının da iptal edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, büyükelçilik normal çalışma düzenine döndüğünde bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.