BIST 12.933
DOLAR 43,96
EURO 51,11
ALTIN 7.228,29
HABER /  DÜNYA

ABD, Beyrut'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

ABD, Beyrut'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, "devam eden bölgesel gerilimler" nedeniyle büyükelçiliğin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını bildirdi.

Abone ol

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada "devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği'nin ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı" ifade edildi.

Açıklamada, tüm normal ve acil konsolosluk randevularının da iptal edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, büyükelçilik normal çalışma düzenine döndüğünde bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayraktar duyurdu: Türkiye'den dev 'Nükleer' anlaşması! İmzalar atıldı
Bayraktar duyurdu: Türkiye'den dev 'Nükleer' anlaşması! İmzalar atıldı
Yeni gol kralı arayan dünya devi gözünü Osimhen'e çevirdi
Yeni gol kralı arayan dünya devi gözünü Osimhen'e çevirdi
Bahçeli'den flaş açıklama! 3. Dünya Savaşı uyarısı: İran'ın her zaman yanındayız
Bahçeli'den flaş açıklama! 3. Dünya Savaşı uyarısı: İran'ın her zaman yanındayız
Donald Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Donald Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tarafı bellidir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tarafı bellidir!
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Devrim Muhafızları duyurdu: Hava savunma sistemi imha edildi
Devrim Muhafızları duyurdu: Hava savunma sistemi imha edildi
İran’dan gıda ve tarım ihracatına savaş freni
İran’dan gıda ve tarım ihracatına savaş freni
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği