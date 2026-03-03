BIST 12.972
Altında şok düşüş! Günü bu rakamla kapattı, en fazla işlem yapanlar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 425 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 760 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,9 düşüşle 7 milyon 425 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 810 bin liradan tamamlamıştı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 72 milyon 560 bin 688,18 lira, işlem miktarı ise 1333,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 463 milyon 105 bin 777,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

