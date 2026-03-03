Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ürünlerini sergiliyor

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yerli ve milli teknoloji şirketlerinin Türk Telekom ile yaptığı işbirlikleri sayesinde geliştirilen ürünleri görmenin, bu ürünleri sergilemenin kendileri için bir şeref olduğunu belirtti.

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin kongreye milli katılımını, 2014'ten bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor.

Fuarda 19'u milli iştirak kapsamında olmak üzere Türkiye'den 39 katılımcı firma, kuruluş ve teknoloji girişimi yer alıyor.

Türk Telekom da bu kapsamda kongrede yerini alırken şirket burada birçok işbirliğine de imza attı.

'5G'ye hazır olduğumuzu göstereceğiz'

Türk Telekom Üst Yöneticisi Şahin, AA muhabirine burada yaptığı değerlendirmede, Mobil Dünya Kongresi'nin dünyanın en önemli fuarlarından birisi olduğunu söyledi.

Şirket olarak kongrede büyük ve güçlü bir katılımla yer aldıklarına dikkati çeken Şahin, 'Ülkemizin özellikle yerli ve milli teknoloji şirketleriyle, geliştirme ve üretim yapan şirketleriyle hareket etmek, onları desteklemek ve onlarla işbirliklerimizi geliştirmek için burada bulunuyoruz. Biz onların da desteğiyle, onlarla birlikte ilan edilen 5G vizyonumuz çerçevesinde inşallah yeniliklerin tamamını burada sergileyip, 1 Nisan'da da 5G'ye hazır olduğumuzu göstereceğiz.' diye konuştu.

Şahin, bu geliştirilen yeniliklerden birinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Bizim iştirak şirketimiz olan Argela'nın tüm yazılımını geliştirmiş olduğu insansız ticari hava araçlarından bir tanesi. Bunun gibi birçok yeniliğimizi burada ilan ediyoruz. Özellikle yerli ve milli teknoloji şirketlerimizin Türk Telekom ile yaptığı işbirlikleri sayesinde geliştirilen ürünleri görmek ve bu ürünleri her alanda olduğu gibi dünyanın sayılı ve saygın fuarlarında sergilemek bizim için büyük bir şeref. 5G'ye hazırız. İnşallah burada yapacağımız yeni işbirlikleriyle ve çalışmalarla halkımıza, milletimize ve devletimize 5G'nin hem hızını hem kalitesini hem de güvenliğini sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.'