Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasarayn, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada Renato Nhaga kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkaran Galatasaray grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. 7 puanda kalan Alanyaspor ise averajla 3. sırada kaldı ve çeyrek final için en iyi 3'üncüler arasında yer almaya hak kazandı. Galatasaray grubunu lider olarak tamamladığı için çeyrek finallere seri başı olarak katılacak.

Alanyaspor 1 - 2 Galatasaray

78'GOL! Alanyaspor, Mounie'nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mounie'nin vuruşunda top ağlara gitti.

61'Günay yaptığı kurtarışta direğe çarpınca sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri Günay için sahada.

61'Hagi sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hagi'nin şutunda kaleci Günay zor pozisyonda topu kornere çeldi.

56'Ceza sahasında topla buluşan Ahmed'in vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

37'Sane ceza alanına derin bir pas düşündü ama Alanyaspor savunması son anda müdahile etti.

29'GOL! Galatasaray, Renato Nhaga'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Barış Alper pasını ceza yayında bulunan bulunan Nhaga'ya verdi. Ngaha'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

21'Alanyaspor yine baskıyla topu kaptı ama Hagi çalım denemesinde yerde kaldı ve serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta uzaktan çektiği şut etikisiz kaldı.

11'İlkay kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Barış'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

6'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

4'Barış Alper ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Alanyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Alanyaspor: Victor, Aliti, Efecan, Enes, Güven, Hagi, Janvier, Fatih, İbrahim, Viana, Makouta

Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Eren, Jakobs, İlkay, Nhaga, Barış, Ahmed, Asprilla, Sane