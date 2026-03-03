BIST 12.933
DOLAR 43,96
EURO 51,12
ALTIN 7.225,83
HABER /  DÜNYA

Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı

Katar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı iddiasını yalanladı

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari, ülkesinin ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığını yalanladı.

Abone ol

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari, İsrail medyasının, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığı yönündeki iddialarını sosyal medya platformundan paylaştığı mesajla tekzip etti.

Ensari, "Katar, İran'ı hedef alan kampanyanın bir parçası olmamıştır. Biz, kendimizi savunma hakkımızı kullanarak İran'ın ülkemize yönelik saldırılarını caydırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katarlı yetkili, uluslararası basın kuruluşlarına Katar'la ilgili haberler için ülkenin güvenilir kaynaklarını kullanma çağrısında bulundu.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.

İsrail'in Kanal 12 ve Jerusalem Post adlı medya kuruluşları, Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katıldığını iddia eden haberler yayımlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmeni öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Öğretmeni öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Norveç'te "Epstein" komisyonu kurulacak
Norveç'te "Epstein" komisyonu kurulacak
Motorine büyük zam iddiası vardı! Açıklama geldi...
Motorine büyük zam iddiası vardı! Açıklama geldi...
ABD, Beyrut'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
ABD, Beyrut'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
Bayraktar duyurdu: Türkiye'den dev 'Nükleer' anlaşması! İmzalar atıldı
Bayraktar duyurdu: Türkiye'den dev 'Nükleer' anlaşması! İmzalar atıldı
Yeni gol kralı arayan dünya devi gözünü Osimhen'e çevirdi
Yeni gol kralı arayan dünya devi gözünü Osimhen'e çevirdi
Bahçeli'den flaş açıklama! 3. Dünya Savaşı uyarısı: İran'ın her zaman yanındayız
Bahçeli'den flaş açıklama! 3. Dünya Savaşı uyarısı: İran'ın her zaman yanındayız
Donald Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Donald Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tarafı bellidir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tarafı bellidir!
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü