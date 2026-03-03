Savaşta 4. gün! İran, ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde çatışmalar Körfez ülkeleri ile Lübnan’a yayılırken, İran’ın Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile hedef aldığı ve Tahran’daki Mehrabad Havalimanı ile çeşitli füze tesislerinin vurulduğu bildirildi. İran Kızılayı, saldırılarda ölenlerin sayısının 800’e yaklaştığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump müzakere için “artık çok geç” ifadelerini kullandı ve Avrupa ülkeleri Kıbrıs’a askerî takviye gönderdi. İşte yaşanan son gelişmeler.

ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaşın 4. gününde çatışmalar Körfez ülkeleri ve Lübnan’da yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump uzun sürecek bir savaşa hazır olduklarını söyledi. İran’da ölen sivillerin sayısı bine yaklaştı.

İşte dünyayı tedirgin eden savaşta yaşanan gelişmeler...

İran ABD'nin Dubai konsolosluğunu vurdu

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan ABD Konsolosluğu'nu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Bölgeden gelen görüntülerde, saldırının ardından yangın çıktığı ve yerleşkeden dumanların yükseldiği görüldü.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise yerleşkede herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediği bildirildi. Açıklamada, "Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Hamaney'in cenaze programı belli oldu

İran medyası, 28 Şubat sabahı ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed kentinde toprağa verileceğini duyurdu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek. Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Kum'da uzmanlar meclisi binasına saldırı

İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırısında İran liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi’nin Kum kentindeki bir binasının hedef alındığını bildirildi. Dün gece de Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu. Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Binada büyük tahribat yaşanırken saldırıda yoldan geçen bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. İsrail basını, İran'ın Kum kentinde Uzmanlar Meclisi'nin öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin oylanması sırasında saldırıya uğradığını öne sürerken, İran yönetimi ve basını bu iddiayı doğrulamadı. İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor. Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

Avrupa ülkelerinden Kıbrıs'a askerî takviye

Güney Kıbrıs'taki İngiliz askerî üssünün Pazartesi günü İran'ın saldırısına uğraması sonrasında Avrupa ülkeleri Ada'ya askerî takviye yapıyor. Kıbrıs'ın güneyinde Akrotiri'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne İran yapımı bir dronun isabet etmesi sonucu bir pistte hasar meydana gelmiş, yine üssü hedef alan diğer iki dron ise imha edilmişti.

Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Yunanistan'dan gönderilen dört adet F-16 savaş uçağı ve yola çıkan iki Yunan fırkateynine ek olarak Fransa'nın da Ada'ya füzesavar ve dronsavar sistemleri taşıyan bir fırkateyn göndereceğini açıkladı. Letimbiotis, Almanya ile de ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini ve nihai resmî teyit beklediklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Salı günü yaptığı açıklamada Ada'ya dronsavar kapasiteli helikopterler ile HMS Dragon savaş gemisinin gönderileceğini kaydetti.

Hükümet sözcüsü Letimbiotis, Güney Kıbrıs'ın "herhangi bir askerî operasyona katılmadığını ve katılmayacağını" vurgulayarak Ada'daki İngiliz üslerinin sadece insanî amaçlı olarak kullanılacağına dair garanti istediklerini hatırlattı. ABD, İran'a yönelik saldırılarda kullanmak üzere İngiliz üslerine erişim talep etmiş, Londra'nın sadece savunma amaçlı ve kısıtlı erişim izni vermesi Trump yönetimini kızdırmıştı.

İran'da havaalanı ve füze tesislerine saldırı

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nın ve ülkedeki füze tesislerinin vurulduğu bildirildi. İran'ın Mehr haber ajansı, havaalanında bir pistin arkasından yükselen duman bulutu görüntüsünü yayınlayarak "Amerikan-Siyonist teröristler Mehrabad Havalimanı çevresine saldırdı" haberini geçti. Tahran'ın iki havaalanından biri olan ve şehrin batısında bulunan Mehrabad Havalimanı, daha çok iç hat uçuşlarında kullanılıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının "İran genelinde balistik füzeler dahil, silah yapımında kullanılan sanayi bölgelerine" saldırı düzenlediği bildirildi.

Trump'tan İran açıklaması: Artık çok geç

İsrail ve ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırıları dördüncü gününde sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın müzakere talebinde bulunduğunu ancak bunun artık "çok geç" olduğunu söyledi.

Trump, kendine ait sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, İran'ın hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri, donanması ve "liderliğinin" etkisiz hâle getirildiğini öne sürerek "Konuşmak istiyorlar. Ben de 'Artık çok geç' dedim" ifadelerini kullandı.

Almanya, Tahran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları üzerine İran'ın Berlin Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı. Bakanlık, X platformundan yaptığı açıklamada, "İran rejimini, bölgedeki devletlere yönelik pervasız saldırılarını derhal durdurması konusunda açık bir dille uyardık" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "İran rejiminin sivilleri de hedef alan keyfi ve orantısız füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınıyoruz" denildi. Bu saldırıların Almanya'nın müttefiklerini, bölgede görev yapan askerî personelini ve Alman vatandaşlarını tehdit ettiği vurgulandı.

Diplomatik teamüllere göre bir büyükelçinin resmî olarak bakanlığa çağrılması, ev sahibi ülkenin ciddi rahatsızlığını gösteren en sert diplomatik uyarı yöntemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Der iranische Botschafter wurde heute ins Auswärtige Amt einbestellt. Wir haben das iranische Regime unmissverständlich dazu aufgefordert, seine rücksichtslosen Angriffe auf Staaten der Region unverzüglich einzustellen. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 3, 2026

Tahran ve İran’da son durum

İran televizyonu sabahın erken saatlerinde Tahran’da bir televizyon istasyonunda iki patlama meydana geldiğini ancak ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi de Natanz nükleer santraline yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Najafi “İran nükleer silah peşinde koşmuyor. Bu bir yalan” dedi. Ne ABD ne de İsrail Natanz’ı hedef aldıklarını doğruladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan yapılan açıklamada santralin “yakın zamanda hasar aldığı” belirtildi, ancak radyolojik açıdan endişeye yol açacak sonuçların bulunmadığı vurgulandı.

Natanz tesisleri 2025 yazındaki İran-İsrail savaşı sırasında ABD tarafından bombalanmıştı.

Hamadan, İsfahan ve Şiraz da ABD-İsrail tarafından vuruldu. Saldırılarda en az 5 kişi öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 800’e yaklaştığını duyurdu. Son olarak Tahran’ın 800 kilometre güneydoğusundaki Kirman’daki bir askeri üsse düzenlenen hava saldırısında 13 İran askeri öldü.

Lübnan’da askeri hareketlilik

Savaş Lübnan’a da sıçradı. Hizbullah bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez İsrail’e füzelerle saldırdı, ölen ya da yaralanan olmadı. İsrail’in karşı saldırılarında Güney Lübnan ve başkent Beyrut’un banliyöleri hedef alındı. Bu saldırılarda en az 52 kişi öldü, 154 kişi de yaralandı.

Beyrut’a yönelik hava saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu ayrıca Güney Lübnan’a fazladan askerler konuşlandırdı. Gerekçe “İsrail’in kuzeyinde yaşayan vatandaşları korumak.”

İsrail ordusunda yapılan açıklamalara göre Lübnan sınırındaki askeri harekelilik sadece savunma amaçlı. Ancak İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz orduya Güney Lübnan’da “ilerleme” talimatı verdiğini açıkladı.

Körfez ülkeleri teyakkuzda

İran’ın karşı saldırıları, ABD ve İsrail’e destek veren Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Kuveyt’i hedef alıyor. Suudi Arabistan da teyakkuzda olan ülkelerden biri.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği bir SİHA saldırısında vuruldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binada yangın çıktı.

Elçilik kapatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kuveyt, Bahreyn, Irak, Katar, Ürdün ve BAE’deki elçiliklerin boşaltılması talimatını verdi.

İran saldırılarında Bahreyn ve BAE’de Amazon’a ait veri merkezleri hedef alındı. İran SİHA’ları ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’da enerji tesislerini vurdu. İran bunun yanında Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilere de saldırdı. İran Devrim Muhafızları komutanlarından İbrahim Cabbari “Hürmüz kapalı. Buraya gelmeyin” dedi.

Umman’da da yakıt depolama tesisine SİHA saldırısı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan yok.

Şu ana kadar BAE’de 3, Kuveyt ve Bahreyn’de birer kişi İran saldırılarında hayatını kaybetti.

Kuveyt’te ayrıca 6 ABD askeri öldü ancak ayrıntılı açıklama henüz yapılmadı. Kuveyt ordusu İran saldırısı sırasında yanlışlıkla 3 Amerikan savaş uçağını da düşürdü, pilotlar kurtuldu.