Öğretmeni öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Öğretmeni öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Çekmeköy’de lise öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldürdü, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilip, "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, bir öğretmen ve bir öğrenciyi de yaralayan lise öğrencisi tutuklandı.

Gözaltına alınan lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

