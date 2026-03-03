Trump'tan savaş itirafı: İsrail'i saldırmaya ben zorladım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Trump, açıklamalarının başında ABD-İsrail’in İran’a başlattığı savaşla ilgili "Operasyon çok iyi gidiyor" ifadelerini de kullandı.

"İSRAİL'İ SALDIRMAYA BEN ZORLADIM"

Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya cevap veren Trump, "Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü" dedi.

İlk saldırıyı İran'ın yapacağından emin olduğunu öne süren Trump, bunun olmaması için önce kendilerinin saldırdığını söyleyerek, "Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim ama İsrail zaten hazırdı. Biz de hazırdık. Çok güçlü bir etki yarattık çünkü sahip oldukları neredeyse her şey yok edildi." dedi.

İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını kaydeden Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini savundu.

ÜSLERİNİ KULLANDIRMAYAN İSPANYA'YA: İSTESEK ORAYA UÇUP KULLANABİLİRİZ

Üslerini ABD'ye kullandırmama kararı aldığını duyuran İspanya'ya sert şekilde tepki gösteren Trump, İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi.

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez." diye konuştu.

İspanya'nın şu an berbat durumda olduğunu iddia eden ABD Başkanı, "Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini söyleyen Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de sert sözlerle tepki gösterdi.

"İNGİLTERE'NİN TAVRI ŞOK EDİCİ"

İngiltere'nin, ABD üssünün de yer aldığı Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına kiraladığını hatırlatan Trump, "İngiltere de işbirliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar." dedi.

REJİM DÜŞERSE RIZA PEHLEVİ Mİ GELECEK?

İran'da mevcut rejimin düşmesi sonucunda devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin İran yönetimine gelmesine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Çok iyi birine benziyor ama bana kalırsa ülke içinden biri daha uygun olabilir" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ABD DONANMASI BOĞAZDAN GEÇEN TANKERLERİ KORUMA ALTINA ALACAK"

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına ilişkin açıklamada bulunan Trump, şunları söyledi:

"Derhal yürürlüğe girmek üzere, ABD Kalkınma Finans Kurumu’na (DFC), Körfez’den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle enerji sevkiyatlarının, finansal güvenliği için, son derece makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatını verdim. Bu imkan tüm denizcilik şirketlerine açık olacaktır.

Gerekli görülmesi halinde, ABD Donanması mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri koruma altına almaya başlayacaktır.

Her ne olursa olsun, ABD enerjinin dünyaya serbest akışını sağlayacaktır. ABD’nin ekonomi̇k ve askeri gücü yeryüzündeki en büyük güçtür. Daha fazla adım gelecektir."

RUBİO'NUN AÇIKLAMASI "İSRAİL ABD'Yİ SAVAŞA ZORLADI" ŞEKLİNDE OKUNMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün katıldığı Kongre oturumunun ardından "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik." demişti.

ABD medyası, Rubio'nun sözlerinin ardından ABD'nin İran'la savaşa İsrail tarafından çekildiği şeklinde birçok değerlendirme yapılmıştı.