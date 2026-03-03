BIST 12.933
Trabzonspor, 6 gollü maç sonrası çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 4. ve son maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir’i 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor 9 puanla çeyrek finale yükselirken, 6 puanda kalan RAMS Başakşehir turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-2 kazandı.

Trabzonspor karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Augusto ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Başakşehir, 46'ncı dakikada Da Costa ve 66'da Brnic'in attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Pes etmeyen Karadeniz ekibi 69'da Mustafa Eskihellaç ile skoru 2-2 yaptı.

Bordo-mavili ekip adına 84'te Onuachu ve 85'te Ozan Tufan topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor maçı 4-2 kazandı.

Başakşehir'de mücadelenin 79'ncu dakikasında Ba direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından A Grubu'nu 9 puanla tamamlayan Trabzonspor çeyrek finale yükseldi.

6 puanda kalan Başakşehir ise Türkiye Kupası'na veda etti.

