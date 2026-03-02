BIST 13.361
DOLAR 43,96
EURO 51,49
ALTIN 7.622,52
HABER /  SPOR

Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?

Trabzonspor'da Başakşehir maçının kadrosu belli oldu! Onana neden yok?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Nwaiwu, Visca ve Folcarelli ile izinli Onana kadroda yer almadı

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana bulunmuyor.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, ⁠Arseniy Batagov, Stefan Savic, Taha Emre İnce, ⁠Wagner Pina, ⁠Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ⁠Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

