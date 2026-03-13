Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon

İsmi Beşiktaş ile anılan Altay Bayındır için Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor devreye girdi. Gelecek sezona kaleci arayışlarını sürdüren bordo-mavili yönetim, milli kaleciye telefon açarak son durumu hakkında bilgi topladı.

Manchester United'da istediği süreleri alamayan Altay Bayındır'ın ismi son dönemlerde sık sık Beşiktaş ile geçiyordu. 27 yaşındaki kaleciye sürpriz bir talip daha çıktı.

ONANA İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, gelecek sezonda kiralık olarak takımda bulunan Andre Onana ile yola devam etmeyecek. Bordo-mavililer, bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarına başladı.

TRABZONSPOR'DAN ALTAY'A TELEFON

Trabzonspor yönetimi, Türkiye'ye dönmesi beklenen Altay Bayındır'a transfer telefonu açtı. Karadeniz ekibi, milli kaleciden son durumu ve transfer ile ilgili düşüncelerini aldı. Deneyimli file bekçisinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.