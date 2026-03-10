BIST 13.176
Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR: DAİMA SAYGIYLA ANILACAK

Trabzonspor, kulüpte futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden Orhan Kaynak’ın vefat ettiğini duyurdu. 

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

1 Mart 1970 Adana doğumlu olan Orhan Kaynak, futbolculuk döneminde Adanaspor, Samsunspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Kocaelispor, Skoda Xanthi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Akçaabat  Sebatspor ve Sarıyer formalarını giydi.

Teknik direktörlük kariyerde ise Sarıyer, Elazığspor ve Boluspor'u çalıştıran Kaynak; Eskişehirspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve Trabzonspor'da ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Fatih Tekke'nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor'da göreve başlamasıyla birlikte teknik heyete yardımcı antrenör olarak dahil olmuştur.

Orhan Kaynak, Trabzonspor formasını futbolcu olarak 2 sezon (1993-1995 yılları arasında) terletmişti.

Aston Villa'ya 1 Kasım 1994'te deplasmanda attığı son dakika golü, bordo-mavili ekibin UEFA Kupası'nda İngiliz devini eleyerek bir tarih yazmasını sağlamıştı.

