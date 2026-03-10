Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel koreografi gerçekleştirdi. Osimhen, hazırlanan koreografiyi görünce duygusal anlar yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik müsabaka öncesinde bir koreografi gerçekleştirildi.

Dev maçın biletlerini günler öncesinden tüketen ve tribünleri dolduran Galatasaraylı futbolseverler, anlamlı bir görsel şölene imza attı.

OSIMHEN VE ANNESİ İÇİN KOREOGRAFİ

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in 3 yaşındayken annesini kaybetmesi ve hala onu özlediğini söylemesi sarı-kırmızılı taraftarı harekete geçirdi.

Galatasaray taraftarı, Osimhen ve annesiyle ilgili bir koreografiye imza attı.

Kuzey tribününde yapılan koreografide, Osimhen'in kucağında kızıyla yolda yürürken bir görseli bulunurken, sağ üst köşede de annesinin fotoğrafı yer aldı.

Koreografinin altındaki pankartta ise İngilizce olarak 'We are family and family is everything' yazıldı.

Osimhen, hazırlanan koreografiyi gördükten sonra duygusal anlar yaşadı.

Taraftarlar ayrıca koreografi sırasında Nijeryalı futbolcu için tezahüratlarda da bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Victor Osimhen'in UEFA'ya verdiği özel röportaj, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yıldız golcü, çocukluğuna dair hikayelerini anlatırken taraftarları da duygulandırmıştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti röportajda "Annem ben henüz bebekken öldü. Sanırım 3 yaşındaydım. Onu hatırlayacak kadar büyük değildim. Onunla ilgili aklımda kalan tek şey, beni kollarında tutması. Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi" demişti.

Sosyal medya üzerinden, Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'a çağrıda bulunan sarı-kırmızılılar statta Osimhen ve annesine dair bir koreografi çalışması yapılmasını talep ettiler.