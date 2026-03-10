BIST 13.176
MSB'den sosyal medyayı sallayan paylaşım! İspanya'da gündem oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Almanya'da gerçekleştirilen tatbikatta Türk askeri ile İspanya askerinin çekilen fotoğrafını, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuyla paylaştı. Fotoğraf İspanya'da yankı uyandırdı.

Bakanlığın sanal medya hesabından 'günün fotoğrafı' etiketiyle Türk askeri ve İspanya askerinin yan yana çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda iki askerin aynı mevzide birlikte nişan alırken çekilen ve 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşılan fotoğraf, beğeni kazandı. Paylaşımda, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuna da yer verildi. 

