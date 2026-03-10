Galatasaray-Liverpool maçında Fatih Terim sürprizi

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray-Liverpool maçının tribünden takip etti.

Galatasaray’ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etti.

Uzun bir aranın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a gelen 72 yaşındaki Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibe destek vermek için yerini aldı.

Galatasaray’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Terim’in tribündeki varlığı taraftarlar tarafından da ilgiyle karşılandı.