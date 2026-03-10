BIST 13.176
DOLAR 44,05
EURO 51,38
ALTIN 7.405,69
HABER /  DÜNYA

İran’dan iltica isteyen futbolculara geri dön çağrısı

İran’dan iltica isteyen futbolculara geri dön çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avustralya’da iltica talebinde bulunduğu bildirilen İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına ülkeye geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avustralya'da iltica talebinde bulunan İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına ülkeye geri dönmeleri çağrısında bulundu. Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 oyuncuya yönelik iltica çağrısına da tepki göstererek, "Minab kentinde düzenlenen Tomahawk saldırısında 165'ten fazla masum İranlı kız öğrenciyi katlettiler ve şimdi de onları kurtarma bahanesiyle sporcularımızı rehin almak mı istiyorlar? Bu küstahlık ve ikiyüzlülük gerçekten akıl almaz" dedi.

Bekayi ayrıca İran Kadın Milli Futbol Takımı'na seslenerek, "Endişelenmeyin, İran sizi kollarını açarak bekliyor. Eve dönün" ifadelerini kullandı.

İRANLI KADIN FUTBOLCULARIN İLTİCA KRİZİ 

İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, 2 Mart'ta Güney Kore ile oynanan maç öncesinde milli marşı okumadıkları gerekçesiyle İran devlet televizyonunda "hain" olarak nitelendirilmişti. Takım, üç gün sonra Avustralya'ya karşı oynanan ikinci maç öncesinde ise milli marşı okuyarak selam vermişti. İran ekibi, son olarak Filipinler'e 2-0 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.

Bazı futbolcuların İran'a geri gönderilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalabilecekleri yönündeki tartışmaların ardından oyuncuların Avustralya'da kalabilmesi için hükümete çağrılar yapılmıştı. Avustralya basını ise İran Kadın Milli Futbol Takımı'ndan 5 oyuncunun kafileden ayrılarak Avustralya Federal Polisi'nin korumasına alındığını ve hükümetten yardım talebinde bulunduklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek İranlı futbolcuların güvenliğinin ele alındığını ifade etmişti. Trump, bazı oyuncuların Avustralya'da kalabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını ve 5 sporcuya iltica hakkı tanınarak vize verildiğini aktarırken, bazı futbolcuların ise ailelerinin güvenliği konusundaki endişeleri nedeniyle İran'a dönmeyi tercih ettiğini kaydetmişti.

İlgili Haberler
Trump’tan İran kadın futbolcular için iltica çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
İBB davasında ikinci gün de gergin geçti
İBB davasında ikinci gün de gergin geçti
Barış Yarkadaş, CHP'den vekillere atılan mesajı canlı yayında gösterdi!
Barış Yarkadaş, CHP'den vekillere atılan mesajı canlı yayında gösterdi!
Türkiye’nin enerji kalkanı Gabar! Hürmüz kapanınca stratejik güç oldu
Türkiye’nin enerji kalkanı Gabar! Hürmüz kapanınca stratejik güç oldu
Marmara Cezaevi'nde 'kayıt' krizi: Başsavcılık harekete geçti
Marmara Cezaevi'nde 'kayıt' krizi: Başsavcılık harekete geçti
16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü
16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü
İsrail ordusu, Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait yer altı kompleksini vurduğunu iddia etti
İsrail ordusu, Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait yer altı kompleksini vurduğunu iddia etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Saldırıların derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Saldırıların derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur
İBB davasında görüntü çekenlere soruşturma
İBB davasında görüntü çekenlere soruşturma
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği
Başak Sayan, yeni kitabının lansmanında bir sonrakinin de müjdesini verdi
Başak Sayan, yeni kitabının lansmanında bir sonrakinin de müjdesini verdi
Şoförler Odası’ndan plaka resti: "Polis bizim plakamıza sadece ceza yazar!"
Şoförler Odası’ndan plaka resti: "Polis bizim plakamıza sadece ceza yazar!"
Pakistan Başbakanı Şerif, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti
Pakistan Başbakanı Şerif, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti