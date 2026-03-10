BIST 13.176
DOLAR 44,05
EURO 51,38
ALTIN 7.405,69
GÜNCEL

Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı tehdidi: Şüpheniz varsa yaklaşın

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni açıklama geldi. Açıklamada, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni açıklama geldi. Devrim Muhafızlar Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullandı.

