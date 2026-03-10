BIST 13.176
Marmara Cezaevi'nde 'kayıt' krizi: Başsavcılık harekete geçti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi’ndeki duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.

