Bakan Kurum: Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık

Bakan Kurum: Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı’nın yapımı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çarşıyı ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi ve kalan eksiklerin de tamamlanacağı sözünü verdi. Kurum, yapılan çalışmalara ilişkin “Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık, yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen asrın felaketinin ardından yeniden inşa seferberliği sürüyor. 

KAPALI ÇARŞI ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞTU 

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan tarihi Kapalı Çarşı'nın inşa ve ihyası tamamlandı.

BAKAN KURUM'DAN TARİHİ ÇARŞIYA ZİYARET 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ederek esnafların sorunlarını dinledi.

"YAPACAĞIZ, DEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPTIK"

Bakan Kurum, vatandaşlara çarşıdaki diğer eksiklerin de tamamlanacağı sözünü verdi. 

Kurum ziyaret anlarını, "'Yapacağız' dediğimiz her şeyi yaptık, yapıyoruz. İşte Kahramanmaraş Kapalı Çarşı" ifadeleriyle paylaştı. 

